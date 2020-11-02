دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوضح الفاتيكان تصريحات البابا فرنسيس حول تشريع اتحادات المجتمع المدني الخاصة بالمثليين، إذ أكد أن هذه التصريحات "أُخرجت من سياقها" ولا تمثل تغييرا بالعقيدة.

وفي رسالة أُرسلت في 30 أكتوبر/تشرين أول من وزارة الخارجية لممثلي البابا حول العالم، أكدت فيه أن جملتين من اللائي قالها البابا في الفيلم الوثائقي "فرانسيسكو" الذي أخرجه إيفغيني أفينييفسكي، المولود في روسيا، أُخرجتا من سياقهما.

ونشرت الرسالة بالبداية على صفحة ممثل الفاتيكان في المكسيك عبر موقع فيسبوك، الأحد، وقد أكد مصدر رسمي بالفاتيكان صحة الرسالة لـCNN.

وجاء في الرسالة: "قبل أكثر من عام مضى، وخلال مقابلة، أجاب البابا فرنسيس على سؤالين مختلفين في وقتين مختلفين، في الوثائقي المشار إليه مسبقا، عُدل عليها ونُشرت وكأنها جواب واحد، دون وضعها في سياق مناسب، وهذا ما أدى لحالة الخلط".

وعن تعليق البابا الذي قال فيه بالفيلم: "نحن بحاجة إلى قانون حول الاتحاد المدني"، أوضح الفاتيكان أن البابا فرنسيس كان يتحدث عن معارضته لقانون يسمح بزواج المثليين في الأرجنتين قبل 10 سنوات.

وتقول رسالة الفاتيكان، إنه وفي ذلك السياق، إن البابا كان يقصد أن من حق المثليين الحصول على حماية قانونية ولكن ليس عن تأييده زواج المثليين.