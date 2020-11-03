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أوائل نتائج انتخابات أمريكا.. بلدة صغيرة تكشف من حصد أصواتها بين ترامب وبايدن

العالم
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ترامب (يمين) وبايدن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت بلدة ديكسفيل نوتش، وهي بلدة صغيرة في نيوهامشير قرب الحدود مع كندا، عن نيل المرشح الرئاسي، جو بايدن كامل الأصوات فيها وعددها 5 أصوات.

أوائل نتائج انتخابات أمريكا.. بلدة صغيرة تكشف من حصد أصواتها بين ترامب وبايدن
Credit: Google

وأجرت البلدة التصويت بعد دقائق من منتصف الليل لتصبح إحدى أوائل البلدات التي تجري وتحصي نتائج الانتخابات فيها، حيث لم يهتم الناخبون في المدينة من الوقوف بطوابير التصويت باعتبار أن هناك 12 ساكنا فقط في هذه البلدة.

ويذكر أن البلدة صوتت في العام 2016 لصالح المرشحة الرئاسية الديمقراطية حينها، هيلاري كلينتون، في الانتخابات التي تمكن فيها المرشح الرئاسي، دونالد ترامب حينها من الفوز.

ووفقا لخريطة CNN للانتخابات الأمريكية فإن الصراع بين ترامب وبايدن يكمن في 8 ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية)

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