ليلة اختيار الرئيس الـ46.. تسلسل أحداث الانتخابات الأمريكية 2020

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ليلة اختيار الرئيس الـ46.. تسلسل أحداث الانتخابات الأمريكية 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رئيسها الـ46، إذ تشتد المنافسة بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ونظيره الجمهوري، دونالد ترامب، نستعرض فيما يلي أبرز التطورات والمستجدات والأحداث المتعلقة بهذا الحدث:

- تأخير النتائج في نورث كارولينا بعد تمديد التصويت ببعض المواقع

-كامالا هاريس تتحدث للناخبين في #الانتخابات_الأمريكية بميشيغان

- بايدن برسالة لمناصريه: نحن في معركة من أجل روح الأمة

- بايدن لمناصريه: لديكم القوة المطلقة لتحديد النتيجة

- ترامب: الخسارة ليست بالأمر السهل بالنسبة لي

ترامب: لم أفكر بخطاب الانتصار أو الهزيمة

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