ليلة اختيار الرئيس الـ46.. تسلسل أحداث الانتخابات الأمريكية 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رئيسها الـ46، إذ تشتد المنافسة بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ونظيره الجمهوري، دونالد ترامب، نستعرض فيما يلي أبرز التطورات والمستجدات والأحداث المتعلقة بهذا الحدث:
- بايدن من فيلادلفيا: هذه الانتخابات تشهد الإقبال الأكبر على الإطلاق
- بايدن: نحن نختار العلم على الخيال.. وأعدكم بألا أخلف وعودي لكم
- هيئة الانتخابات في نورث كارولينا: سيتم تمديد التصويت لـ45 دقيقة
- تأخير النتائج في نورث كارولينا بعد تمديد التصويت ببعض المواقع
-كامالا هاريس تتحدث للناخبين في #الانتخابات_الأمريكية بميشيغان
- بايدن برسالة لمناصريه: نحن في معركة من أجل روح الأمة
- بايدن لمناصريه: لديكم القوة المطلقة لتحديد النتيجة
- ترامب: الخسارة ليست بالأمر السهل بالنسبة لي