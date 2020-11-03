ليلة اختيار الرئيس الـ46.. تسلسل أحداث الانتخابات الأمريكية 2020

ترامب لمحطة "فوكس نيوز": سنحقق النصر وهذه فرصة قوية جدًا للفوز

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ما هي السيناريوهات المحتملة إذا تنازع ترامب وبايدن على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رئيسها الـ46، إذ تشتد المنافسة بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ونظيره الجمهوري، دونالد ترامب، نستعرض فيما يلي أبرز التطورات والمستجدات والأحداث المتعلقة بهذا الحدث:

- بايدن من فيلادلفيا: هذه الانتخابات تشهد الإقبال الأكبر على الإطلاق

- بايدن: نحن نختار العلم على الخيال.. وأعدكم بألا أخلف وعودي لكم

- هيئة الانتخابات في نورث كارولينا: سيتم تمديد التصويت لـ45 دقيقة

- تأخير النتائج في نورث كارولينا بعد تمديد التصويت ببعض المواقع

-كامالا هاريس تتحدث للناخبين في #الانتخابات_الأمريكية بميشيغان

- بايدن برسالة لمناصريه: نحن في معركة من أجل روح الأمة

- بايدن لمناصريه: لديكم القوة المطلقة لتحديد النتيجة

- ترامب: الخسارة ليست بالأمر السهل بالنسبة لي

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