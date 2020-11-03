انتخابات أمريكا.. تويتر توسم تغريدة "مضللة" لترامب.. هذا ما جاء فيها

ما هي الولاية التي قد تحسم الانتخابات بين ترامب وبايدن.. ولماذا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قام موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بوسم تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد لحظات من نشرها عشية سباق الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، اليوم الـ3 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done!

وقال ترامب في تغريدته: "قرار المحكمة العليا حول التصويت في بنسلفانيا خطير للغاية، سيسمح وعدم التأكد من الغش وسيقلل من شأن كامل نظامنا القانوني، وسيحرض على العنف في الشوارع، لابد من القيام بشيء".

وعقّبت شركة تويتر على تغريدة ترامب: "بعض أو كامل المحتوى في هذه التغريدة مختلف عليه ويمكن أن يكون مضللا حول الانتخابات والإجراءات المدنية الأخرى".

ووفقا لخريطة CNN للانتخابات الأمريكية فإن الصراع بين ترامب وبايدن يكمن في 8 ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وجورجيا (16 صوتا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتا) وأوهايو (18 صوتا) أي بما مجموعة (96 صوتا انتخابيا عن كل ولاية)