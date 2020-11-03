نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، عن وقوع "هجوم إرهابي" قرب كنيس يهودي في مدينة فيينا، وفيما يلي نقدم ملخصا سريعا بـ4 نقاط عما نعلمه للآن حول هذا الهجوم:

1- أشخاص مسلحون بأسلحة أوتوماتيكية فتحوا النار في 6 مواقع وسط فيينا قاتلين شخصا واحدا على الأقل وأصابوا 15 آخرين في حدث وصفته السلطات النمساوية بـ"الهجوم الإرهابي".

2- المسلحون كانوا يملكون "سلاحا وعتادا جيدا ومستعدون بمهنية" وفقا للسلطات، أحد المهاجمين قتل برصاص الشرطة وهرب مهاجم آخر في حين تطلب الشرطة النمساوية من العامة البقاء في المنزل خلال عمليات البحث التي تجريها.

3- توقيت الهجوم كان عند الساعة الـ8 مساءا، وكان في وقت ازدحام باعتبار أنه يأتي قبل ساعات فقط من بدء تطبيق حظر تجوال شامل لمواجهة ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا.

4- موقع الهجوم كان بالقرب من كنيسSeitenstettengasse وهو الكنيس اليهودي الرئيسي في المدينة في منطقة حيوية محاطة بالمطاعم والمقاهي.