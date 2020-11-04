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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أظهرت توقعات CNN لعدد أصوات المجمع الانتخابي تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن بـ220 صوتا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي نال 213 صوتا حتى الساعة الـ3 فجرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

للفوز بهذه الانتخابات على أحد المرشحين الوصول إلى الرقم السحري (270 صوتا بالمجمع الانتخابي)

المحامي الجمهوري المختص بشؤون الانتخابات، بينجامين جينزبيرغ، رد على الاتهامات التي وجهها ترامب حول وجود عمليات احتيال في فرز وحصر عدد الأصوات زاعما الفوز بالانتخابات، حيث قال: "دع الأصوات كلها تحصر".

وتابع جنزبيرغ في مقابلة لـCNN: "إذا كان لديك اعتراض سواء على الصناديق أو على العملية، فلديك سبل معالجة بعد وصول الحقائق من كل ولاية.. ولكنها صناديق فرز بصورة قانونية أو أنه سيتم التأكد من فرزها بصورة قانونية من قبل المسؤولين المحليين.."