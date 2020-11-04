الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول ترامب إعادة انتخابه رئيساً لأمريكا مجدداً

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ما هي السيناريوهات المحتملة إذا تنازع ترامب وبايدن على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أظهرت مؤشرات CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفوز بأصوات ولايات إنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية.

وحسب مؤشرات CNN، سيفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولايات نيويورك ودولاير وميرلاند وماساتشوستس وواشنطن وفيرمونت.

وإلى الآن، لدى ترامب 42 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، بينما حاز بايدن 59، حسب مؤشرات CNN.

وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع حتى يعتبر فائزًا بمنصب الرئيس.

ومازال فرز الأصوات قائمًا حتى اللحظة في الولايات التي أُغلقت مراكز الاقتراع فيها.. تابعوا تغطينا الحية حيث يجري إعلان النتائج لحظة بلحظة.