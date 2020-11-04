الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول ترامب إعادة انتخابه رئيساً لأمريكا مجدداً

الطريق إلى 270 صوتاً.. هكذا يحاول بايدن استعادة السيطرة على ولايات استحوذ عليها ترامب

أهم خطاب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. تعرف على البيان الذي قد يعني الهدوء أو الفوضى في الولايات المتحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تستمر صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية بالإغلاق والكشف عن عدد أصوات "المجمع الانتخابي" لصالح كل من الرئيس الساعي لولاية ثانية، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

الهدف هو الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وفيما يلي نستعرض لكم آخر حصيلة أولا بأول:

ترامب: 165 أصوات / بايدن: 215 صوتا (وفقا لمؤشرات CNN)

أظهرت مؤشرات CNN، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأصوات ولايات ميسوري وكنساس وأوتا وألاباما وساوث كارولينا ونورث داكوتا وساوث داكوتا وأركنساس وإنديانا وأوكلاهوما وكنتاكي وتينيسي وفرجينيا الغربية ونيفادا (3 من أصل 5 أصوات للمجمع الانتخابي بالولاية).

وحسب مؤشرات CNN، فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولايات واشنطن وكاليفورنيا وأوريغون والينوي ونيوهامبشاير ونيو مكسيكو وكولورادو وكونتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ودولاير وميريلاند وماساتشوستس وفيرمونت، إضافة إلى وواشنطن العاصمة.