دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار بيرني ساندرز، المرشح السابق بالانتخابات الأمريكية، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سرده وتوقعه ماذا سيحدث بانتخابات 2020 وردة فعل الرئيس دونالد ترامب.

انتشار مقطع للسياسي الامريكي "ساندرز" حقق 20 مليون مشاهدة يتوقع فيه ماذا سيحدث في يوم الإنتخابات عندما يبدأ عد الأصوات. وفعلا حصل ماتوقع بالضبط كما خطط الديموقراطيين *ترجمة مشتركة بيني وبين المترجم: تركي البقعاوي @TS_Observer https://t.co/sUx1Lfpb1l

جاء ذلك في مقابلة سابقة له مع الإعلامي، جيمي فالون بتاريخ الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قال ساندرز: "رؤيتي هي أنه يجب احتساب كل صوت لأسباب لا يسعني الوقت للتحدث عنها الليلة، سيكون لدينا وضع بتوقعي في ولايات مثل بنسلفانيا وميتشغان وويسكنسن وولايات أخرى ممن ستتلقى كميات هائلة من التصويت بالبريد.."

وتابع ساندرز قائلا في مقطع الفيديو الذي أعيد ترجمته من قبل نشطاء مثل عبدالله الخريف وتركي البقعاوي: "على عكس ولايات أخرى مثل فلوريدا أو فيرمونت لن تكون (ولايات مثل بنسلفانيا وميتشغان وويسكنسن) لأسباب سيئة من البدء بعملية الفرز حتى يوم الانتخابات أو حتى عند إغلاق الصناديق.."

The election is Nov 3, but it’s been said we won’t know the results until days later. I asked @BernieSanders about this last night. Sound ON 🔈 @FallonTonight ➡️ https://t.co/llOtQl3qfo https://t.co/24D1ptJVC5

وأضاف: "الديمقراطيون سيستخدمون على الأغلب التصويت عبر البريد أما الجمهوريين على الأغلب سيسيرون إلى مراكز الاقتراع بيوم الانتخابات، من المرجح أنم الأصوات التي يتم احتسابها أولا هم أصوات الذين جاءوا بيوم الاقتراع أي الجمهوريين، وهنا خوفي، أنه عند الساعة 10 ليلا ترامب يفوز في ميتشغان وبنسلفانيا وويسكنسن ويظهر على التلفاز ليقول شكرا أيها الأمريكيون لإعادة انتخابي انتهى كل شيء يومكم سعيد.."

واستطرد ساندرز بالقول: "أما في اليوم التالي وما بعده سيتم احتساب كل الأصوات التي أتت عبر البريد وتظهر أن بايدن قد فاز في هذه الولايات، وفي نقطة ما سيقول ترامب: رأيتم؟ قلت لكم أن كل شيء مزور وأنا لن أترك المكتب (البيت الأبيض) هذا قلق ينتابني وعدد من الأشخاص الآخرين.."