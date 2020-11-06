ساويرس لـCNN: مقبلون على شرق أوسط جديد وربنا يعرف كيف سيكون.. وهذا ما قاله عن بايدن وترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتقد السناتور السابق ريك سانتورم، وهو جمهوري من ولاية بنسلفانيا، مزاعم الرئيس دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات، قائلاً إن تصريحاته لم تكن واقعية و"كانت مثيرة في بعض الأحيان".

وقال سانتورم، في تعليقه لـCNN: "لن يقف أي مسؤول جمهوري منتخب وراء هذه التصريحات"، التي وصفها بأنها "صادمة" و"خطيرة".

ومضى السناتور السابق في انتقاد الرئيس بسبب مزاعمه بتزوير الناخبين دون دليل.

وقال سانتورم: "لا نعرف ذلك الآن، وأن يخرج الرئيس ويدعي أنه بدون أي دليل على ذلك أمر خطير".

ومضى سانتورم في استدعاء ما قاله ترامب وهجومه على التصويت عبر البريد.

وعلَق السناتور الجمهوري السابق: "استمعت إليه وهو يتحدث عن الأصوات التي تم سحبها منه، ثم انتقل إلى ولاية أريزونا.. (وقال) سأفوز بهذا الشيء إذا قاموا بفرز الأصوات".

وتابع سانتورم: "حسنًا، كيف يمكنك أن تقول إنه يتعين علينا الانتظار وعد الأصوات في أريزونا ويمكنني الفوز بهذا الشيء، لكن إذا عُدَت الأصوات في فيلادلفيا فأنت تسرقها؟ الواقع هو أن الديمقراطيين في بنسلفانيا صوتوا بالبريد وصوت الجمهوريون - شخصيًا وهذا لأنك طلبت منهم القيام بذلك".

ومازالت عملية فرز أصوات الانتخابات الأمريكية جارية في 5 ولايات حاسمة، من شأنها أن تحدد نتيجة السباق بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

والولايات الـ5 الجاري فرز أصواتها إلى الآن: "أريزونا، جورجيا، كارولينا الشمالية، نيفادا، بنسلفانيا"، إضافة إلى ألاسكا التي تعد أصواتها الثلاثة في المجمع الانتخابي محسومة لصالح ترامب.

وتعرف هذه الولايات بأنها ولايات حاسمة كونها لديها نصيب الأسد من أصوات المُجمع الانتخابي (إجمالي عددها 538). وينبغي أن يحصل أي من المرشحين على 270 صوتا من أصوات المجمع ليعتبر الفائز بالرئاسة.

ويتصدر المرشح الديمقراطي جو باين أصوات المجمع الانتخابي بـ253 صوتا، أي يفصله 17 فقط للفوز بالرئاسة، مقابل 213 لدى منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.