أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن السباق الرئاسي في الولاية "لا يزال متقاربًا".

وقال رافينسبيرغر: "إن تركيز مكتبنا ومسؤولي انتخابات المقاطعات، في الوقت الحالي، يظل على التأكد من أن كل صوت قانوني يتم عده وتسجيله بدقة".

وأضاف رافنسبيرغر أنه من بين حوالي 5 ملايين صوت تم الإدلاء بها، سيكون الهامش في حدود "بضعة آلاف".

وتابع: "بهامش صغير بهذا الحجم من المرجح أن تكون هناك إعادة فرز في جورجيا".

وقال غابرييل سترلينغ، مدير تنفيذ نظام التصويت في جورجيا، إن عدد الأصوات غير المعدودة لا يزال "كما كان عليه هذا الصباح. ليس هناك الكثير من التغيير".

وأشار سترلينغ إلى أن هناك حوالي 4 آلاف بطاقة اقتراع مُعلقة سيتم عدها عبر عدد قليل من المقاطعات في وقت قريب من اليوم.

وقال سترلينغ إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتصدر حاليًا على الرئيس دونالد ترامب في إجمالي الأصوات التي تم فرزها حتى الآن في جميع أنحاء جورجيا بأغلبية 1585 صوتًا.

ويشار إلى أن CNN لم تعلن بعد فائزًا بعد في جورجيا. وفي الولاية يوجد 16 صوتًا انتخابيًا من أصوات المجمع الانتخابي تعتبر على المحك في الولاية. ولم يحصل بايدن ولا ترامب بعد على 270 صوتًا انتخابيًا ضروريًا للفوز بالرئاسة. وفقًا لتوقعات CNN الأخيرة، حصل بايدن على 253 صوتًا انتخابيًا مقابل 213 لترامب.