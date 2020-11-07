ماذا يحتاج ترامب ليقلب نتيجة الانتخابات ضد بايدن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقا لمؤشرات CNN بالانتخابات الأمريكية، يتقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بـ352 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب.

ترامب بحاجة لـ57 صوتا بالمجمع الانتخابي للوصول إلى 270 صوتا (النتيجة التي يفوز من يصلها من المرشحين) في حين يحتاج بايدن إلى 17 صوتا، وتتنوع الولايات من حيث عدد أصوات المجمع الانتخابي التي تمنحها، وحاليا تحتدم المنافسة في 4 ولايات متبقية وفقا لمؤشر CNN:

الولايات الـ5 المتبقية وعدد الأصوات التي تمنحها:

- أريزونا: يحتاج ترامب نقطة واحدة مئوية ليصل منافسه بايدن

(تمنح الولاية 11 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرز 95% من الأصوات

بايدن: 1,604,067 مليون صوت بنسبة 49.6%

ترامب: 1,574,206 مليون صوت بنسبة 48.6%

- جورجيا: يحتاج ترامب 0.1% نقطة ليصل منافسه بايدن

(تمنح الولاية 16 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرز 99% من الأصوات

بايدن: 2,461,455 مليون صوت بنسبة 49.4%

ترامب: 2,454,207 مليون صوت بنسبة 49.3%

- نيفادا: يحتاج ترامب 1.8% نقطة للحاق بمنافسه بايدن

(تمنح الولاية 6 أصوات بالمجمع الانتخابي) فرز 93% من الأصوات

بايدن: 632,558 ألف صوت بنسبة 49.8%

ترامب: 609,901 ألف صوت بنسبة 48.0

ألاسكا: ترامب متقدم بـ29.9 نقطة

(تمنح الولاية 3 أصوات بالمجمع الانتخابي) فرز 47% من الأصوات

ترامب: 108,231 ألف صوت بنسبة 62.9%

بايدن: 56,849 ألف صوت بنسبة 33.0%