أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هنأ السناتور بيرني ساندرز، الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بفوزهما في الانتخابات.

وقال المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة لـمراسل CNN أندرسون كوبر، إن هذه الانتخابات "كانت تتعلق بما إذا كنا سنبقى دولة تؤمن بالدستور أم لا، وتؤمن بسيادة القانون وتؤمن بالديمقراطية.. والحمد لله انتصرت الديمقراطية. لذلك أتمنى فقط أن يكون جو وكامالا الأفضل في قيادة بلدنا".

وقال ساندرز إن تحدي بايدن سيجمع الأمريكيين معًا.

وأضاف ساندرز: "أنا لا أحسد جو بايدن فيما يتعلق بالتحديات الهائلة التي يواجهها، بما في ذلك العنصرية المنهجية، وتغير المناخ، والبنية التحتية المتداعية، سمها ما شئت. هذا ما سيتعين عليه التعامل معه"، وأن "مهمتنا الآن هي جمع الناس حول أجندة تناسب الجميع".

ورأى ساندرز أن "التحدي يتمثل في الوصول إلى الناس والقول (لهم): نحن نسمع ألمكم... حان الوقت الآن لسماع الطبقة العاملة ومعالجة آلامهم".

وأكد ساندرز أن بايدن لديه "تفويض قوي للغاية" لتنفيذ أجندة تقدمية حول قضايا، مثل الهجرة والحد الأدنى للأجور والرعاية الصحية.

وقال: "إذا نظرت إلى قضية هذا البلد حسب الموضوع، وما يريده الشعب الأمريكي، فإنهم يريدون أجندة تدافع عنهم، للعائلات العاملة - الأسود والأبيض واللاتيني. هذا هو جدول الأعمال الذي يريدونه، ويريدون أن يتحلى الكونغرس بالشجاعة لاستخدام صلاحياته كما ينبغي".

وكانت بداية إعلان فوز بايدن، بعدما أظهر مؤشر CNN فوزه في ولاية بنسلفانيا، التي ولد فيها، مما جعله يتخطى 270 صوتًا انتخابيًا مطلوبًا للفوز بالرئاسة. وليصبح الرئيس الـ46 لأمريكا.

وتمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.

كما أظهر مؤشر CNN أن بايدن سيفوز في ولاية نيفادا ليصبح إجمالي عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي 279.