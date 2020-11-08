مصادر لـCNN: ترامب لا ينكر خسارته سرا رغم زعمه الفوز علانية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لـCNN، أن الرئيس دونالد ترامب لا ينكر خسارته انتخابات الرئاسة سرا أمام منافسه جو بايدن، رغم زعمه علانية أنه "الفائز" وادعاء وجود مخالفات وتزوير، دون أدلة، في الانتخابات.

وقالت المصادر إنه، بين جولات الجولف والمكالمات الهاتفية مع مستشاريه، السبت، أوضح الرئيس ترامب أنه يتفهم أنه خسر الانتخابات أمام جو بايدن بينما يواصل دفع محاميه لمتابعة الطعون القانونية التي من شأنها تأخير التصديق الرسمي للنتائج.

وأضافت المصادر أن ترامب "لا ينكر النتيجة في السر". وتابعت بالقول: "على الرغم من ذلك، حث ترامب فريقه القانوني على مواصلة متابعة الطعون القانونية". كما ناقش كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي يعمل من المنزل بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، الخطوات التالية مع الفريق القانوني، السبت.

وأقر العديد في السر بأن الدعاوى والطعون الانتخابية التي تفكر فيها حملة ترامب ليست لها تأثير يُذكر، وقال أحد المصادر إن الخط الساخن الذي خصصته الحملة للإبلاغ عن أي تزوير أو مخالفات في الانتخابات قد غمرته مكالمات مزيفة.