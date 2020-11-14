بايدن يهزم ترامب في مركز قوة الجمهوريين.. ما أهمية فوزه في أريزونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في وقت مرَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسيرة مؤيدة له في العاصمة الأمريكية واشنطن، كان منافسه الفائز في الانتخابات جو بايدن، يقوم بجولة بالدراجة الهوائية خلال يوم العطلة.

وخلال فيديو التقطته مراسلة CNN، سارة سيدنر، ظهر ترامب في داخل سيارة عندما كان يمر بمكان تجمع أنصاره في ساحة الحرية بوسط العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن وراء زجاج نافذة السيارة كان ترامب يلوح بيده، فيما أطلق أنصاره الصيحات تحية له. وكان أفراد من الأمن يركضون بجانب سيارته خلال الموكب.

President Trump just drove by the #MillionMAGAMarch in DC and the crowd went crazy. I ran along side the motorcade. Notice him waving right after you see security walking beside the car. https://t.co/EQMFogOVN4

في حين شُوهد الرئيس المنتخب جو بايدن، صباح السبت (بالتوقيت المحلي)، وهو يقود دراجته مع زوجته جيل بايدن، رفقة أشخاص آخرين.

وكان بايدن وزوجته جيل على الدراجة في ولاية ديلاوير، يقضي يتواجد الاثنان اليوم في منزلهما لقضاء العطلات في شاطئ ريهوبوث.

ولدى مروره بحشد من الصحفيين سأله أحدهم: "هل أنت قريب من تشكيل الحكومة؟" أجاب بايدن بـ"نعم"، لكنه لم يخض في التفاصيل.

Credit: JIM WATSON/AFP via Getty Images

يأتي ذلك بعد يوم من تعليق ترامب، الجمعة، على احتمالات إصداره أمر بالإغلاق العام لمواجهة تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وقال ترامب: "لن أفعل - لن تقوم هذه الإدارة بالإغلاق. مهما حدث في المستقبل - من يعرف أي إدارة ستكون؟ أعتقد أن الوقت سيخبرنا - لكن يمكنني أن أخبركم أن هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وفي اليوم نفسه، أضاف بايدن 16 صوتًا انتخابيًا إلى رصيده، بعد فوزه في ولاية جورجيا، ليصل بذلك إجمالي ما حصده من أصوات المجتمع الانتخابي إلى 306 - وهو ما يعادل إجمالي أصوات ترامب في سباق 2016.

ومع توقع CNN أن ترامب سيفوز بولاية نورث كارولينا، فإن الحصيلة النهائية هي 306-232، وهو فوز ساحق للرئيس المنتخب، الذي قلب خمس ولايات ومنطقة للكونغرس في نبراسكا من الأحمر إلى الأزرق في انتخابات 2020.