أردوغان يطلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، من البرلمان تصريحا لمدة عام يسمح بإرسال قوات تركية إلى أذربيجان، للعمل على ضمان وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.

وقدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان، موقعة من أردوغان، جاء فيها أن "عناصر القوات المسلحة التركية ستؤدي مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سويا بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضافت أن هذه الأنشطة "تتوافق مع التزامات بلادنا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان الموقعة في 16 أغسطس/آب عام 2010". وتابعت المذكرة أن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة "حسب ما تقتضي الحاجة".

وأكدت الرئاسة التركية للبرلمان أن هذه المهام "تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي توثق وحدة الأراضي الأذربيجانية، وستعود بالنفع على أمن وازدهار شعوب المنطقة، فضلا عن كونها ضرورية لمصالحنا الوطنية".

وأوضحت المذكرة أن هذه القوات ستعمل على "اتخاذ كافة أشكال الإجراءات لإزالة المخاطر والتهديدات وفق الأسس التي يحددها رئيس الجمهورية، واتخاذ الترتيبات التي تمكنها من ذلك وفقا للأسس التي يحددها الرئيس".

وأضافت المذكرة أن "الرئيس سيحدد حدودها وشمولها ومقدارها ومدتها، لحماية وصون المصالح العليا لتركيا بشكل فعال، بهدف الإيفاء بالتزاماتنا النابعة من أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان، وتأسيس وقف إطلاق النار، ومنع الانتهاكات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".