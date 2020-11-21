(CNN)-- قال المتحدث الشخصي باسم دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، لشبكة CNN، الجمعة، إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث: "جاءت نتيجة اختبار دونالد إيجابية في بداية الأسبوع وخضع للحجر الصحي في حجرته منذ النتيجة... لقد كان بدون أعراض تمامًا إلى الآن، ويتبع جميع إرشادات كوفيد 19 المُوصى بها طبيًا".

وكانت بلومبرغ أول من أبلغ عن النتيجة الإيجابية لترامب الابن.

وأصبح ترامب جونيور أحدث شخصية قريبة من الرئيس الأمريكي تظهر نتيجة اختبارها إيجابية لفيروس كورونا. بالإضافة إليه، فإن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وابنه الأصغر بارون، ورئيس موظفيه مارك ميدوز وعدد من كبار مساعديه الآخرين في حملته وفي البيت الأبيض، أثبتوا نتائج إيجابية في الأشهر الأخيرة.

كما أثبتت كيمبرلي جيلفويل، صديقة ترامب جونيور، إصابتها بالفيروس خلال الصيف، حيث قام الثنائي بحملة من أجل ترامب في جميع أنحاء البلاد.

وكان ترامب جونيور من بين حوالي 250 ضيفًا حضروا حفل ليلة الانتخابات الداخلية في البيت الأبيض، حيث شُوهد كل الحضورتقريبًا وهم لا يرتدون قناعًا. ومنذ ذلك الحين، ثبتت إصابة الحاضرين الآخري، بما في ذلك ميدوز ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون ومدير الشؤون السياسية بالبيت الأبيض بريان جاك.

ونشر ترامب الابن قدرًا كبيرًا من المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا. في أواخر الشهر الماضي، قال لشبكة فوكس نيوز إن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا أصبح الآن "لا شيء تقريبًا".

وخلال الصيف، تم تقييد حسابه على موقع تويتر بعد نشره مقطع فيديو ينشر معلومات كاذبة حول عقار هيدروكسي كلوروكين. وقد شارك بصورة ساخرة على فيسبوك شككت في فعالية ارتداء الأقنعة ضد فيروس كورونا.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم تسجيل سجلات الحالات اليومية كل يوم تقريبًا في نوفمبر تشرين الثاني، وينتشر أيضًا في جميع أنحاء قاعات السلطة في واشنطن.

وأعلن اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ريك سكوت من فلوريدا وتشاك جراسلي من ولاية أيوا، في الأيام القليلة الماضية أنهما كانت نتيجة اختبارهما إيجابية، وحتى هذه اللحظة، ثبتت إصابة 26 من أعضاء مجلس النواب و10 أعضاء في مجلس الشيوخ بنتائج إيجابية أو يفترض أنها إيجابية منذ بداية الوباء.