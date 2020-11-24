أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف، صباح الثلاثاء، أن الولاية الحاسمة في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية صادقت على النتائج القاضية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال وولف: "اليوم صادقت ولاية بنسلفانيا على نتائج الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر في بنسلفانيا لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، ووفقا لنص القانون الفيدرالي، لقد وقعت على المصادقة على اختيار الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وتاتي المصادقة بعد يوم كان من المفترض أن تتلقى فيه مناطق بنسلفانيا الـ67 النتائج النهائية والتصديق عليهم لسكرتيرة الـ"كومونويلث"، كاثي بوكفار، بحلول الإثنين الثالث من الانتخابات، بموجب القانون.

وتضمن هذه الخطوة حصول جو بايدن على الـ20 صوتا في المجمع الانتخابي لهذه الولاية، وقد شكر وولف مسؤولي الانتخابات على عملهم.