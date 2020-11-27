واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولأول مرة إنه سيغادر البيت الأبيض إذا كانت أصوات المجمع الانتخابي بصالح منافيه الديمقراطي جو بايدن مؤكدا في الوقت ذاته على أنه غير مستعد للتنازل.

وسأل مرسال ترامب إن كان سيغادر البيت الأبيض إذا ما تم إعلان فوز بايدن في الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ليجيب ترامب: "بالطبع سأفعل وأنت تعلم ذلك"، مضيفا دون تقديم دليل: "سيكون أمرا صعبا للتنازل لأنه كان هناك تزوير ضخم".

ويذكر أنه ومنذ إعلان CNN ووسائل إعلام أخرى عن توقعاتها بقوز جو بايدن بسباق الرئاسة الأمريكية 2020، رفض ترامب قبول هذه النتائج بل قام بالدفع بنظريات مؤامرات بلا أسانيد بأن ولايته الرئاسية الثانية يتم سرقتها مطلقا حملة قضائية لقلب النتائج.

وكان اندرو بايتس، المتحدث باسم حملة بايدن قد قال في تصريحات أثارت تفاعلا واسعا مطلع الشهر الجاري: "إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قادرة تماما على مرافقة المتعدين خارج البيت الأبيض".