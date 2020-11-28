أبرحوه ضرباً.. إيقاف 4 من عناصر الشرطة الفرنسية بعد هجومهم على رجل أسود

باريس، فرنسا (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الفرنسية لشبكة CNN، إن حوالي 133 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن المثير للجدل في البلاد، السبت، بما في ذلك 46 ألف شخص في باريس.

وشهد فريق CNN في باريس بدء المسيرة بشكل سلمي في العاصمة، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في ساحة الباستيل.

وألقى المتظاهرون مقذوفات على الشرطة ونصبوا الحواجز وحطموا النوافذ وأشعلوا النيران، فيما استخدمت قوات إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

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وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن 37 من أفراد إنفاذ القانون أصيبوا في فرنسا خلال الاحتجاجات، وأدان "العنف غير المقبول" عبر تويتر.

وفي الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت المحلي، تم احتجاز 46 شخصًا للاستجواب في باريس بعد الإهانات وأعمال العنف ضد قوات إنفاذ القانون، حسبما ذكرت مديرية شرطة باريس.

وكان 22 ألف شخص قد شاركوا السبت الماضي في الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن في فرنسا، بينهم سبعة آلاف في باريس، بحسب وزارة الداخلية.