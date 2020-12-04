"نحن في حرب ضد الفيروس وليس مع بعضنا".. بايدن يوجه رسالة لمن فقد أحبائه

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمذيع شبكة CNN جيك تابر، الخميس، إنه سيطلب من الأمريكيين ارتداء أقنعة في أول 100 يوم له بعد توليه منصبه.

وقال بايدن لتابر، خلال أول مقابلة مشتركة له مع نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس منذ فوزه في الانتخابات: "فقط 100 يوم لارتداء القناع، وليس إلى الأبد. 100 يوم. وأعتقد أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا".

President-elect Biden tells Jake Tapper he will ask all Americans to wear masks for the first 100 days after he takes office: "I think we'll see a significant reduction ... to drive down the numbers considerably" https://t.co/lQkT0HPc5h https://t.co/PxIGzPjxP7

وأضاف بايدن أنه عندما يتمتع بالسلطة، كما هو الحال في المبان الفيدرالية أو في النقل بين الولايات على متن الطائرات والحافلات، فإنه سيصدر أمرًا دائمًا بضرورة ارتداء الأقنعة.

وقال بايدن أيضًا إنه طلب من الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن يكون مستشارًا طبيًا رئيسيًا وجزءًا من فريق الاستجابة لفيروس كورونا عندما تبدأ إدارته مهامها العام المقبل.

وأضاف بايدن أن لقائه به حدث بعد ظهر يوم الخميس. وذكرت شبكة CNN في وقت سابق من اليوم أن فاوتشي، عضو فريق عمل الرئيس دونالد ترامب لمواجهة فيروس كورونا، عقد اجتماعًا مخططًا مع فريق بايدن الانتقالي.

وقال بايدن لمذيع شبكة CNN: "طلبت منه أن يظل في نفس الدور الذي لعبه مع الرؤساء العديدين السابقين، وطلبت منه أن يكون مستشارًا طبيًا رئيسيًا لي أيضًا، وأن يكون جزءًا من فريق كوفيد - 19".

وأضاف الرئيس المنتخب أن رون كلاين، كبير الموظفين الجديد، يعرف فاوتشي جيدًا وكان يتحدث إليه "طوال الوقت".

من جانبه، لفت فاوتشي إلى أنه تحدث إلى بايدن بشكل شخصي اليوم. وخلال المكالمة الهاتفية، قال بايدن إنه سيكون ممتنًا لو بقي فاوتشي لمواصلة مكافحة الوباء.

ومن جانبه، قال فاوتشي إنه بالطبع سيسعد بالبقاء في منصبه وتقديم المشورة للإدارة الأمريكية الجديدة.

قال الدكتور أنتوني فاوتشي لشبكة CNN، إنه عقد اجتماعاً لمدة ساعة في البيت الأبيض، الخميس، مع فريق مراجعة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف فاوتشي إنه كان لقاءً جيدًا، وأنها "الطريقة التي يجب أن تعمل بها عملية الانتقال".

وأشار فاوتشي إلى أنه من بين الموضوعات التي ناقشوها توزيع اللقاح وحالة الوباء.

وكان لدى فاوتشي علاقة معقدة مع ترامب منذ أن بدأ في تقديم المشورة للزعيم الجمهوري بشأن الاستجابة لفيروس كورونا، وغالبًا ما كان الرئيس يستهزئ بتوصياته وغيره من قادة قطاع الصحة.

وقد جعلت تلك الاشتباكات فاوتشي محط اهتمام الرأي العام، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه بطل من اليسار لالتزامه بالعلم في مواجهة تصريحات ترامب وشرير من اليمين، خاصة بين الموالين لترامب.

ووصف بايدن خططه الخاصة بفيروس كورونا بأنها توازن بين التأكد من أن الأمريكيين يعتقدون أن اللقاح آمن ووضع عدد من الخطط التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس دون إغلاق الاقتصاد.

وقال بايدن أيضًا خلال المقابلة إنه سيكون "سعيدًا" للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا بمجرد أن يقول فاوتشي إنه آمن، وأنه سيحصل على اللقاح علنًا لإظهار ثقته فيه.

وتابع: "هذه هي اللحظة التي سأقف فيها أمام الجمهور" وأحصل على اللقاح. "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على العمل. بالفعل الأرقام منخفضة بشكل مذهل بالفعل، ومن المهم ما يفعله الرئيس ونائب الرئيس".

وتأتي تعليقات بايدن بعد يوم من إعلان ثلاثة من أسلافه الرئاسيين - بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما - أنهم سيحصلون علنًا على لقاح فيروس كورونا كوسيلة لإثبات سلامته وفعاليته.

وقال بايدن: "أعتقد أن أسلافي الثلاثة قد وضعوا نموذجًا لما يجب القيام به، قائلين، بمجرد إعلان أنه آمن... ثم من الواضح أننا نأخذه ومن المهم التواصل مع الشعب الأمريكي".