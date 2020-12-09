نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء، رسميًا ترشيحه الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرًا للدفاع.

وسيدخل القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية التاريخ باعتباره أول شخص أسود يقود البنتاغون إذا أكده مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال بايدن، في خطاب من ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "أرشح اليوم رسمياً الجنرال السابق لويد أوستن كوزير دفاع"، داعياً الكونغرس إلى سرعة تثبيته والتصديق على اختياره له.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتوقف عن مواصلة حروب الماضي، والاستعداد لتحديات المستقبل، مثل الحروب السيبرانية والتغير المناخي.

وأضاف بايدن أن "استعمال القوة هي آخر أداة نريد أن نلجأ إليها لحماية أمننا".

وتابع بايدن أن لويد أوستن قادر على بناء شراكات عسكرية مع الحلفاء حول العالم. وتطرق إلى الحديث عن تاريخه العسكري.

وقال بايدن: "أكثر من 40٪ من قوات الخدمة الفعلية لدينا هم أشخاص ملونون. لقد مضى وقت طويل على أن تعكس قيادة الوزارة هذا التنوع".

من جانبه، قال أوستن إنه سيكون شرف له تولي منصب وزير الدفاع إذا تم التصديق على ذلك.

وتابع: "أنا آتي لمنصب جديد كقائد مدني مع خبرة عسكرية... لكن أيضا مع إدراك عميق للقيادة المدنية لجيشنا".

وأثار الاختيار جدلا جديدا حول السيطرة المدنية على الجيش. أوستن، الذي تقاعد قبل أربع سنوات، سيطلب نفس التنازل الذي منحه الكونغرس لمرشح الرئيس ترامب، ضابط البحرية المتقاعد جيم ماتيس، قبل أربع سنوات - مما دفع بعض الديمقراطيين إلى القول إنهم كانوا مترددون في الموافقة على مثل هذا التنازل.