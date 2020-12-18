نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

شاهد رحلة لقاح فيروس كورونا من المختبر إلى ذراعك

(CNN)-- تلقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وزوجته كارين بنس، جرعات من لقاح مُضاد لفيروس كورونا على الهواء مباشرة، الجمعة.

ومثلهما، أخذ كبير أطباء الجراحة العامة في أمريكا جيروم آدامز، جرعة من اللقاح.

وكان نائب الرئيس الأمريكي هو آخر من تلقى الجرعة. وحينها قال: "عمل رائع".

وفي غضون ذلك، كان الرئيس دونالد ترامب يغرد عبر تويتر حول "خدعة روسيا".

وتم إخبار كل من الثلاثة بأنهم سيحصلون على "سجل حقنة" يؤكد أنهم تلقوا اللقاح، وتم تذكيرهم بضرورة العودة للحصول على جرعة ثانية، كما تم تحذيرهم من احتمال إصابتهم بألم في الذراع.

واستبدل بنس سترته وتحدث من منصة، حيث أدلى بتصريحات. وشكر زوجته والجراح العام والدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس مركز الحساسية والأمراض المعدية، وأعضاء فريق العمل وكذلك الطاقم الطبي في مستشفى والتر ريد العسكري.

وقال بنس: "لم أشعر بأي شيء. أحسنتم، ونحن نقدر خدمتكم لهذا البلد".

ووصف بنس هذا الأسبوع بأنه "تاريخي"، وقال إنه وزوجته سعداء بالتقدم إلى الأمام لأخذ "لقاح فيروس كورونا الآمن والفعال الذي أنتجناه للشعب الأمريكي"، مشيرًا إلى جهود عملية Warp Speed.

ووصفها بأنها "بداية نهاية جائحة فيروس كورونا"، كما أخبر حكام الولايات في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضاف أنه وسط ارتفاع الحالات "لدينا طرق لنقطعها".

وقال: "اليقظة واللقاح هو طريقنا، وبناء الثقة في اللقاح هو ما أوصلنا إلى هنا هذا الصباح".

وواصل بنس الإشادة باستجابة الإدارة الأمريكية للوباء.

وقال: "يمكن للشعب الأمريكي أن يكون واثقا: لدينا لقاح واحد، وربما في غضون ساعات، لقاحين آمنين ضد فيروس كورونا لكم ولعائلتكم".

وأعرب عن أمله في أن يكون حدث حصوله على اللقاح مصدر "ثقة وراحة للشعب الأمريكي".