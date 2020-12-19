نشر السبت ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2020

هذا ما قاله بعض من تلقى لقاح فيروس كورونا في بريطانيا

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- ألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التخفيف المخطط له لاحتياطات التعامل مع فيروس كورونا خلال فترة عيد الميلاد، في أجزاء من البلاد، بما فيها العاصمة لندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في مؤتمر صحفي السبت، إن لندن وجنوب شرق إنجلترا حيث تتزايد حالات الإصابة بالوباء فيها، ستدخل قيود المستوى الرابع، الأحد، وهو ما يشبه الإغلاق.

وستعود أجزاء من بريطانيا إلى الإغلاق خلال عيد الميلاد، بعد أن ثبت انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا بسرعة أكبر من سلالات الفيروس السابقة، وفقا لجونسون.

وأضاف جونسون أن "الانتشار (في عدد الحالات) مدفوع بالنوع الجديد من الفيروس".

وأوضح: "يبدو أنه ينتشر بسهولة أكبر وقد يكون أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70٪ عن السلالة السابقة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "بقلب مُثقل للغاية أقول إننا لا نستطيع الاستمرار في عيد الميلاد كما هو مخطط له".

وأشار جونسون إلى أنه في المناطق التي تخضع لأشد القيود، لن تكون هناك إمكانية للاختلاط المنزلي خلال عيد الميلاد. وفي المناطق الواقعة تحت المستوى الثالث سيقتصر المزج الآن على يوم عيد الميلاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قرر جونسون أن ما يصل إلى ثلاث أسر يمكن أن تختلط خلال أسبوع عيد الميلاد.

وطلب من الأشخاص في إنجلترا عدم السفر، لافتا أنه لن يُسمح للأشخاص الخاضعين لأعلى مستوى من القيود بالسفر إلى الخارج إلا لأغراض العمل.

وفقًا لكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، فإن السلالة الجديدة من الوباء مسؤولة عن نحو 60٪ من الإصابات في لندن، والتي تضاعفت تقريبًا في الأسبوع الماضي.

ويأتي القرار بعد المعلومات المقدمة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون حول السلالة، التي تم تعريفها باسم VUI.

وعند إعلانه عن القيود الجديدة، قال جونسون: "أعرف كم سيكون هذا مخيباً للآمال، لكننا قلنا طوال هذا الوباء أنه يجب علينا أن نسترشد بالعلم".