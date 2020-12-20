نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لها في هولندا والدنمارك وأستراليا، فيما علَقت 3 دول الرحلات الجوية مع بريطانيا.

وقالت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، الأحد، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المُكتشفة في جنوب شرق إنجلترا، قد تم رصد حالات لها في الدنمارك وهولندا وأستراليا.

في حديثها إلى BBC، في مقابلة مسجلة مسبقًا، قالت كيركوف: "نحن نتفهم أنه تم تحديد هذا المتغير (السلالة) أيضًا في الدنمارك وهولندا وهناك حالة واحدة في أستراليا ولم تنتشر هناك".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تفهم أن المتغير أو السلالة الجديدة نشأت أو تطورت في جنوب إنجلترا، قالت: "نعم، من المعلومات التي قدمتها (المملكة المتحدة) معنا، إما في جنوب شرق إنجلترا أو في لندن، نعم".

وأضافت مسؤولة منظمة الصحة العالمية أن "المملكة المتحدة رأت أن هذا (المتغير الجديد) كان ينتشر في جنوب شرق إنجلترا منذ سبتمبر".

وقالت كيركوف: "من المثير للقلق أن الفيروس ينتشر وأن لديه الكثير من الطفرات".

ورأت المسؤولة الفنية في منظمة الصحة العالمية أنه "كلما طال انتشار هذا الفيروس، زادت فرص تغييره، لذلك نحتاج حقًا إلى القيام بكل ما في وسعنا الآن لمنع الانتشار".

في وقت سابق يوم السبت، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

وأجبر مستوى الإغلاق الجديد الأكثر صرامة من المستوى 4 على تقليص شديد لخطط عطلة عيد الميلاد الخاصة بأكثر من 16 مليون شخص في المملكة المتحدة.

في سياق متصل، أصبحت إيطاليا ثالث دولة تعلن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا، السبت، بعد هولندا وبلجيكا، فيما تدرس إسرائيل وفرنسا اتخاذ قرار مماثل.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الرسمية عن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قوله: "المملكة المتحدة دقت ناقوس الخطر... بعد إخطار الحكومة البريطانية، مع وزارة الصحة نحن على وشك التوقيع على إجراء لتعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا العظمى.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، صباح الأحد: "قررنا إيقاف الرحلات الجوية من منتصف الليل لمدة 24 ساعة، والأهم من ذلك لبلدنا أن نفعل الشيء نفسه بالنسبة لقطار Eurostar، لأن هذه هي الطريقة الرئيسية للناس الذين يأتون من المملكة المتحدة إلى بلادنا".

وأضاف دي كرو: "نحن الآن نتشاور مع فرنسا... لأن لديك أيضًا عددًا من الأشخاص الذين يأتون بالسيارة من المملكة المتحدة... نقوم بالفعل بفحص وقائي على الطريق على الحدود بين فرنسا وبلجيكا".

على ذات الوتيرة، تدرس الحكومة الإسرائيلية قيودًا جديدة صارمة على الأشخاص الذين يدخلون البلاد، وسط مخاوف بشأن السلالات الجديدة لفيروس كورونا، بما في ذلك منع الدخول إلى البلاد تمامًا للأشخاص من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وفي حديثه قبل اجتماع مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، قال نتنياهو إن الوزراء سيناقشون حظر دخول الأجانب إلى إسرائيل "حتى يتضح الوضع" فيما يتعلق بمتغيرات فيروس كورونا الجديدة.