في اليابان.. ألف شخص يعلقون في ازدحام مروري لأكثر من 40 ساعة

نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

قد لا تخطر ببالك..اليابان لديها أكثر من 400 نكهة من شوكولاتة "كيت كات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضى أكثر من ألف شخص في اليابان ليلة الخميس عالقين على طريق سريع في سياراتهم، وسط ازدحام مروري، مع القليل من الطعام أو الماء أثناء عاصفة ثلجية كثيفة.

وبدأت تقارير ازدحام المرور، على طريق كانيتسو السريع الذي يربط بين محافظتي طوكيو ونيغاتا، بالظهور الأربعاء.

وبحلول الساعات الأولى من صباح الخميس، أغلقت السلطات مدخل الطريق السريع لتخفيف الانسداد المروري.

وبدأ الازدحام بعد أن علقت سيارة في ثلوج كثيفة وسط الطريق السريع، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وفقاً لمشغل الطرق السريعة في البلاد، شركة "نيبون" للطرق السريعة "NEXCO".

وتعرضت المناطق الوسطى والشمالية من البلاد لتساقط كثيف للثلوج ذلك الصباح، ما ترتب عليه تعطيل حركة المرور وفقدان بعض المجتمعات المحلية للطاقة.

ووصلت حركة المرور المزدحمة ذروتها يوم الخميس، حيث امتدت حتى 15 كيلومتراً، أي حوالي 9.3 ميلًا، بحسب قول NEXCO لشبكة CNN.

ورغم تمكن بعض أجزاء خط المرور الطويل من التحرك ببطء، إلا أن بعض سائقي السيارات ظلوا عالقين في مكانهم لأكثر من 40 ساعة.

استمر الازدحام حتى يوم الجمعة، حيث نُظفت الممرات القادمة من طوكيو في النهاية، لكن لا تزال الممرات المؤدية إلى العاصمة متوقفة.

وحتى ظهر يوم الجمعة، ما زالت هناك ألف سيارة عالقة.

ووزع المستجيبون لحالات الطوارئ بعض الطعام والخبز والوجبات الخفيفة و600 زجاجة من الماء، بالإضافة إلى آلاف اللترات من البنزين وزيت الديزل.

لكن هذا لم يكن كافياً، حيث علق السائقون لساعات عديدة في البرد.

وقال سائق لم يذكر اسمه لقناة NHK اليابانية العامة :"كان الثلج كثيفاً للغاية. مع مرور الوقت، دفنت السيارات. كنت خائفاً حقاً.. تناولت كل ما عندي من طعام وشراب. والآن، يجب أن أذيب الثلج الذي أجمعه في زجاجة بلاستيكية لشرب الماء".

ونُقلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها ورجل في الستينيات من عمره إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس والغثيان يوم الخميس، وفقاً لمسؤول إدارة الأزمات في نيغاتا، تسويوشي واتانابي.

لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث مميتة أو خطيرة حتى الآن.

وأضاف واتانابي أن المحافظة طلبت إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية لتوفير المياه والغذاء والبنزين والمراحيض المحمولة للأشخاص الذين ما زالوا عالقين منذ يوم الجمعة، وللمساعدة في إزالة الجليد.

كما تحذر NEXCO السائقين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والراديو، من توخي الحذر من خطر التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء الانتظار في سياراتهم لساعات في كل مرة.

التقى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا مع الوزراء لمناقشة تساقط الثلوج بكثافة، ودعا المسؤولين المحليين إلى العمل معاً لاستعادة الخدمات ومساعدة المتضررين، حسبما ذكرت NHK.