نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

قد لا تخطر ببالك..اليابان لديها أكثر من 400 نكهة من شوكولاتة "كيت كات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت شركة "نستله" نكهة جديدة من شوكولاتة "كيت كات" في اليابان، باستخدام شوكولاتة معتقة لمدة 6 أشهر في براميل مشروب "الويسكي" الكحولي في اسكتلندا.

وتتوفر هذه النكهة الجديدة من ألواح رقائق البسكويت المقرمش فقط خلال موسم الشتاء في البلاد، وتستخدم حبيبات الكاكاو التي يتم شحنها من جزيرة "Islay" الاسكتلندية، والتي تعد موطن عدد من مصانع تقطير الكحول القديمة.

وتصف الشركة نكهة "كيت كات" الجديدة بأنها "شوكولاتة مُرة المذاق للبالغين تتيح فرصة الاستمتاع بنفحة من نكهة وطعم مشروب الويسكي المكرر".

تعد جزيرة Islay الاسكتلندية موطناً للعديد من معامل تقطير الكحول القديمة. Credit: Shutterstock

وأوضحت الشركة أنه "خلال فترة 180 يوماً، يتم تدوير براميل الويسكي يدوياً بوتيرة قدرها مرةً واحدة في الأسبوع، ما يؤدي إلى مزج جميع حبيبات الكاكاو مع الجزء الداخلي لبرميل الويسكي".

وتتوفر النكهة الجديدة فقط عبر الإنترنت في اليابان ومن متاجر الشوكولاتة المتخصصة في بيع منتج "كيت كات"، الواقعة في عدد قليل من المدن اليابانية، بسعر 300 ين، أي 2.90 دولار.

وأشارت الشركة إلى أن تحضير النكهة الشوكولاتة الجديدة كان تحت إشراف الشيف الياباني ياسوماسا تاكاجي.

وتأثر إنتاج شراب "الويسكي" في بعض الجزر ذات الشهرة العالمية في اسكتلندا بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أغلقت الحانات والمطاعم في جميع أنحاء المملكة المتحدة استجابة للفيروس.

وأُغلقت جزيرة "Islay" بأكملها أثناء الإغلاق البريطاني في وقت سابق من هذا العام، وكانت العبّارات الوحيدة المسموح لها بالوصول تنقل الإمدادات إلى الجزيرة، بينما كان الأشخاص الوحيدون المسموح لهم بالخروج من الجزيرة هم أولئك الذين يعانون من حالات طوارئ طبية.