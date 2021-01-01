(CNN)-- نزلت حشود كبيرة إلى الشوارع منتصف ليل الجمعة في مدينة ووهان بوسط الصين، احتفالًا بحلول عام 2021 بعد عام شوهته جائحة مميتة أودت بحياة الآلاف هناك، وتطلبت حينها إغلاق المدينة بين نهاية شهري يناير كانون الثاني وبداية أبريل نيسان الماضي.

وفقًا للتقاليد المعتادة، تجمع المئات أمام مبنى جمارك هانكو القديم، أحد أكثر الأماكن شهرة في المدينة في ليلة رأس السنة. عندما وصلت ساعة المبنى القديمة إلى منتصف الليل، أطلق العديد من الناس بالونات في الهواء وهللوا وصرخوا "عام جديد سعيد".

وقالت يانغ وينكسوان، الطالب والسائح البالغ من العمر 20 عاماً، "أنا سعيدة للغاية. هذه هي المرة الأولى لي في ووهان. لكن (العد التنازلي) كان مذهلاً للغاية".

وأضافت يانغ: "آمل أن أتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس بنجاح، وآمل أن أجد صديقًا لي".

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كان هناك تواجد مكثف للشرطة وسيطرة صارمة على الحشود. وشوهد بعض أفراد الأمن وهم يخبرون العديد من الأشخاص القلائل الذين ليس لديهم أقنعة أنه يجب عليهم ارتداء واحدة إذا كانوا يرغبون في البقاء. ومع ذلك، بدا أن العد التنازلي يسير بسلام، في جو هادئ.

وجاءت الاحتفالات بعد 12 شهرًا من إعلان منظمة الصحة العالمية (WHO) أنها تلقت لأول مرة أنباء عن حالات التهاب رئوي لسبب غير معروف في ووهان، التي أصبحت تُعرف فيما بعد باسم أول تفشي لكوفيد - 19 في العالم.

من المقرر أن يصل فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين في يناير كانون الثاني 2021 للتحقيق في أصول الوباء.

كانت ووهان خالية إلى حد كبير من الفيروسات منذ شهور، وفي الأيام الأخيرة قامت بتلقيح بعض المجموعات المحددة من السكان المحليين. لكن الارتفاع الطفيف الأخير في الحالات في مدن صينية مختلفة، بما في ذلك بكين، ذكّر الناس في ووهان بأن الوباء لم ينته بعد.

وقال أنسون يانغ، أحد سكان ووهان، "آمل أن يسير كل شيء على ما يرام في البلاد في عام 2021 وأن ​​تعود ووهان إلى طبيعتها وآمل أن يتمكن العالم قريبًا من هزيمة الوباء".

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وقال الرجل البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يعمل في قطاع التجارة الدولية، إن أرباحه تضررت بشدة في 2020، وهو يعرف العديد من الشركات في ووهان التي لم تعد بعد إلى مستويات التجارة الطبيعية.

تطلع العديد من الطلاب إلى وضع حد للوباء حتى يتمكنوا من متابعة دراساتهم الشخصية. ومع ذلك، استخلص طالب جامعي بعض الدروس الإيجابية من مكافحة الوباء.

وقالت شين مينغ، البالغة من العمر 21 عامًا: "إذا نظرنا إلى الإجراءات التي اتخذها الناس، والأشياء التي فعلها الناس كجزء من السيطرة على الوباء وما شابه، لمسة إنسانية أو ودية، وهو شيء لا نراه عادة، يشعر به الجميع".