(CNN)-- أعلن قرابة 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، السبت، أنهم سيصوتون ضد عد أصوات المجمع الانتخابي الأسبوع المقبل، في وقت يتوقع أن يؤكد الكونغرس فوز الرئيس المنتخب جو بايدن - على الرغم من عدم وجود أدلة موثوقة تشير إلى وجود تزوير واسع النطاق في انتخابات 2020.

وقال المشرعون الجمهوريون إنهم يعتزمون رفض أصوات المجمع الانتخابي من ولايات متعددة حتى اكتمال "تدقيق طارئ لمدة 10 أيام" لنتائج الانتخابات في "الولايات المتنازع عليها".

وتضم المجموعة السناتور تيد كروز من تكساس، ورون جونسون من ولاية ويسكونسن، وجيمس لانكفورد من أوكلاهوما، وستيف داينز من مونتانا، وجون كينيدي من لويزيانا، ومارشا بلاكبيرن من تينيسي، ومايك براون من إنديانا، والسناتور المنتخبة سينثيا لوميس من وايومنغ. وروجر مارشال من كانساس وبيل هاجرتي من تينيسي وتومي توبرفيل من ألاباما.

وقالوا "إن إجراء تدقيق نزيه وموثوق به - يتم إجراؤه على وجه السرعة ويكتمل قبل 20 يناير بوقت طويل - من شأنه أن يحسن بشكل كبير ثقة الأمريكيين في عمليتنا الانتخابية ويعزز بشكل كبير شرعية من سيصبح رئيسنا القادم. نحن مدينون بذلك للشعب".

وأضافوا أن تصويت الكونغرس في 6 يناير كانون الثاني هو "السلطة الدستورية الوحيدة المتبقية للنظر في الادعاءات المتعددة المتعلقة بالتزوير الخطير للناخبين وفرض حلها".

لم يعترض أي من أعضاء المكتب الجمهوريين على فوز بايدن على فوزهم في نفس اليوم على بطاقات الاقتراع نفسها باستخدام نفس أنظمة الانتخابات.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن ما لا يقل عن 140 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين سيصوتون ضد فرز الأصوات الانتخابية في الكونغرس، وفقًا لعضوين من الحزب الجمهوري.

ويوم الأربعاء، أصبح السناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي، أول سناتور يعلن عن خطط للاعتراض على النتائج.