(CNN)-- أعلنت البحرية الإندونيسية العثور على موقع يشتبه في أن طائرة الركاب المفقودة تحطمت فيه يوم السبت، ونشرت خمس سفن حربية.

وتعتزم البحرية الإندونيسية إرسال فرق غطس، وفقًا لقائدها الأدميرال عبد الرشيد، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي.

وقال مسؤول البحث والإنقاذ الإندونيسي بامبانج سوريو آجي للصحفيين، إنه يعتقد أن الطائرة تحطمت بين جزيرتي لاكي ولانسانغ في سلسلة جزر الألف شمال غرب العاصمة جاكرتا.

وفي وقت سابق، قال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، خلال مؤتمر صحفي، إن طائرة من طراز بوينج 737-500 التابعة لشركة طيران سريويجايا، تعرضت "لحادث" بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جاكرتا، وأنها مفقودة.

وأضاف وزير النقل الإندونيسي أن الطائرة كانت تحمل على متنها 62 شخصاً، منهم 50 راكباً و12 من أفراد طاقم.

وأوضح الوزير أنه من بين الركاب كان هناك 43 بالغًا و7 أطفال على متن الطائرة.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة في مطار بونتيانك الإندونيسي، حسب خطة الرحلة المُجدولة.

وإلى جانب وزير النقل، قال حينها ضابط رفيع المستوى من هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية، إن ضباطهم على الأرض عثروا على حطام حول جزيرة لانتسانغ، حيث فقدت الطائرة الاتصال.

وأشار الضابط إلى أنه سيتم نقل الحطام إلى اللجنة الوطنية لسلامة النقل للتحقيق. ولم يتأكد أنه حطام الطائرة المفقودة.

وسقطت الطائرة وهي على ارتفاع 10 آلاف قدم في أقل من دقيقة قبل أن تختفي من الرادار، وفقًا لموقع خدمة تتبع حركة الملاحة الجوية Flightradar24.

وحدث ذلك هذا بعد حوالي أربع دقائق من إقلاعها. ويقول الموقع إن الطائرة عمرها 26 سنة.