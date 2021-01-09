بابا الفاتيكان مُستعد لأخذ لقاح كورونا.. وهكذا رأى اقتحام الكونغرس

(CNN)-- قال البابا فرانسيس إن الفاتيكان سيبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، وأنه على استعداد لتلقيها، في مقابلة مع قناة Canale 5 الإيطالية المقرر بثها مساء الأحد.

في يوم السبت، قال مذيع الأخبار في القناة تقديمه للمقابلة، أن البابا فرانسيس يقول: "أخذ اللقاح واجب أخلاقي، هنا في الفاتيكان سنبدأ الأسبوع المقبل، وأنا أيضًا على استعداد لاتخاذ ذلك".

تحدث بابا الفاتيكان أيضًا عن أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع في مبنى الكونغرس، في مقابلة مع خبير الفاتيكان في المحطة فابيو مارشيز راغونا.

وقال: "لقد اندهشت، لأن سكان الولايات المتحدة، المنضبطين للغاية في الديمقراطية... لكنها حقيقة، حتى في الحقائق الأكثر نضجًا، هناك دائمًا شيء خاطئ، شيء ما يتعلق بأشخاص يتخذون طريقًا ضد المجتمع، وضد الديمقراطية".

وتابع: "أشكر الله أن هذا قد حدث وتمكنا من رؤيته جيدًا، لأنه يمكن تداركه، أليس كذلك؟"، في مقطع شاهدته CNN.

وأكد البابا أن العنف "يجب إدانته".

وأضاف فرانسيس: "العنف دائمًا على هذا النحو، ولا يمكن لأي شخص التباهي بعدم وجود حالة عنف ذات يوم، يجب أن نفهم جيدًا ونتأمل، ونتعلم كيف لا نكررها، ونتعلم من التاريخ".

وستبث المقابلة الكاملة، التي أجريت في مقر إقامة سانتا مارتا بالفاتيكان، في الساعة 2.40 من مساء الأحد، وفقًا لبيان صحفي.

وإضافة إلى الحديث عن الوباء وعنف الكابيتول هيل، تناقش المقابلة أيضًا مسألة الإجهاض.