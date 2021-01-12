نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأمريكا أو ما يُعرف بـ"FBI" على معلومات تفيد بأن "مظاهرات مسلحة" يتم التخطيط لها في الولايات الـ50 بأمريكا بما فيها العاصمة، واشنطن، خلال الأيام القادمة وصولا إلى يوم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن في الـ20 من الشهر الجاري.

وجاء في مذكرة داخلية للـ"FBI" تمكنت CNN من الحصول عليها: "مظاهرات مسلحة يتم التخطيط لها في الولايات الـ50 من 16 يناير إلى 20 يناير، وفي الكونغرس من 17 يناير إلى 20 يناير".

ولفتت المذكرة إلى أن هناك تهديدات من "ثورة" إذا ما تم الإطاحة بترامب عبر اللجوء إلى التعديل 25 بالدستور الأمريكي والذي ينص على أن ذلك ممكن إن كان نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة مع غالبية مسؤولي حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب والاستيلاء على السلطة منه مؤقتا.

وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الأجهزة الأمنية من إجراءاتها قبيل يوم التنصيب حيث تستعد الأجهزة الأمنية لاحتمال المزيد من أعمال العنف عقب اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.