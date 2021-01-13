بنس يرد على مهلة الـ24 ساعة لعزل ترامب عبر التعديل 25

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صورة أرشيفية لمايك بنس وبالخلفية ترامب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مهلة الـ24 ساعة التي طرحتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب ومطالبته باللجوء إلى التعديل 25 بالدستور الأمريكي لعزل الرئيس الأمريكي.

وقال بنس في بيان صادر عن مكتبه: "مع تبقي 8 أيام على الفترة الرئاسية للرئيس، أنت (بيلوسي) والديمقراطيون تطالبوني باللجوء إلى التعديل 25، لا أظن أن مثل هذا التوجه يقف بصالح أمتنا أو يتماشى مع الدستور".

ويأتي رد بنس قبل ساعات قليلة على مشروع قرار قدمه النائب الديمقراطي، جيمي راسكين، يحثه على "استخدام صلاحياته فورا تحت البنت 4 من التعديل 25 لجمع وتحريك أعضاء الإدارة الأمريكية لإعلان أن الرئيس غير قادر على تنفيذ مهام منصبه بنجاح".

ويخطط النواب الآن للتصويت، الأربعاء، على عزل ترامب بعد أسبوع على أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي.

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صورة أرشيفية لمايك بنس وبالخلفية ترامب
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