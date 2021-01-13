مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قرار عزل ترامب عبر التعديل 25

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تمرير مشروع قرار لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من منصبه عبر التعديل 25 بالدستور بأعقاب حادث مهاجمة مبنى الكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي.

وصوت لصالح مشروع القرار 223 مقابل رفض 205 في حين نال مشروع القرار تأييد صوت جمهوري واحد من بين المصوتين ممثلا بالنائب الجمهوري، ادم كينزينغر.

ومن أجل إزاحة ترامب من السلطة بموجب التعديل الـ25، يجب أن يكون نائب الرئيس مايك بنس على رأس القائمة، وسيحتاج بنس أيضا إلى غالبية مسؤولي حكومة ترامب للموافقة على أن الرئيس غير لائق للمنصب والاستيلاء على السلطة منه مؤقتا.

ويرقى هذا التصويت إلى أن يكون توبيخا رمزيا بعد أن كان بنس قد رفض هذه المطالب في بيان قال فيه: ""مع تبقي 8 أيام على الفترة الرئاسية للرئيس، أنت (نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب) والديمقراطيون تطالبوني باللجوء إلى التعديل 25، لا أظن أن مثل هذا التوجه يقف بصالح أمتنا أو يتماشى مع الدستور".