بايدن في أول تغريدة له: "أتوجه للبيت الأبيض لاتخاذ إجراءات جريئة"

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بايدن في أول تغريدة له: "أتوجه للبيت الأبيض لاتخاذ إجراءات جريئة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في أول تغريدة له عبر تويتر من حسابه الرسمي كرئيس للولايات المتحدة، إنه سيتوجه إلى البيت الأبيض اليوم "لاتخاذ إجراءات جريئة"، مُعتبرا أنه "لا وقت لإضاعته".

وكتب بايدن في نص تغريدته: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها. لهذا السبب، أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أدى بايدن يمين توليه المنصب رسمياً خلفا للرئيس السابق دونالد ترامب. وقال بايدن عقب أدائه اليمين: "هذا يوم أمريكا.. يوم الديمقراطية"، مُضيفا: "تعلمنا أن الديمقراطية ثمينة وهشة أحيانا لكنها سادت في نهاية المطاف".

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وقال الرئيس الأمريكي، إنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين، متعهداً بأنه سيحارب بقوة من أجل أولئك الذين لم يدعموه بنفس قدر الذين دعموه.

وآنذاك، طلب بايدن الوقوف دقيقة صمت من أجل ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تعد أكثر البلدان تضرراً من الوباء.

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