ترامب يشمل "ليل واين" وآخرين بعفو رئاسي بآخر لحظاته بالبيت الأبيض

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قائمة بأسماء 73 شخصية شملهم بالعفو الرئاسي وذلك في آخر لحظات له في منصبه.

من بين المشمولين كان مغني الراب الأمريكي، ديواين مايكل كارتر الأبن، المعروف باسم "ليل واين" بالإضافة إلى ستيف بانون، المستشار السابق له للشؤون الاستراتيجية.

وكان ليل واين الحائز على العديد من جوائز منها 5 جوائز غرامي اقر بالذنب في تهمة حيازة سلاح ناري في الـ11 من ديسمبر/ كانون الثاني 2020 بعد اعتقاله في ديسمبر 2019 وكان يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

ويبز قرار ترامب بالعفو عن ليل واين كمثال آخر على مكافأة ترامب شخصا يراه مواليا له، وسط انتقادات واسعة في هوليوود استمرت أغلب فترة ولايته.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد تمنى النجاح للإدارة الجديدة في مقطع فيديو وداعي، لكنه أكد أن الحركة التي أطلقها بدأت للتو وستصبح أكثر قوة مع الوقت، وذلك في كلمة الوداع قبل أن يغادر البيت الأبيض بساعات قليلة.