نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أخبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشخاصا حوله بأنه سيصدر عفوا رئاسيا جديدا، وذلك قبل ساعات فقط على مغادرته البيت الأبيض لآخر مرة.

وكشف ترامب أنه سيصدر عفوا عن ستيف بانون، كبير مستشاريه الاستراتيجيين الأسبق، وأن ذلك سيكون كأحد آخر القرارات التي يتخذها بمنصبه، في حين حذر مسؤولون CNN ان قرار ترامب ليس نهائيا حتى يقوم بالتوقيع رسميا على هذا القرار.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات سابقة أن ترامب سأل عن السلطات التي يتمتع بها لمنح نفسه عفوا رئاسيا، ووفقا لأحد المصادر المقربة من ترامب فإن الأخير كان يسأل عن التبعات السياسية والقانونية التي تترتب على منح نفسه عفوا رئاسيا.

وكشفت المصادر لـCNN أن ترامب وجه هذا السؤال إلى عدد من مساعديه والمحاميين بالإضافة إلى مستشار البيت الأبيض، بات كيبولون، لافتين إلى أن بعض هذه الحوارات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد تمنى النجاح للإدارة الجديدة لكنه أكد أن الحركة التي أطلقها بدأت للتو وستصبح أكثر قوة مع الوقت، وذلك في كلمة الوداع قبل أن يغادر البيت الأبيض بساعات قليلة.