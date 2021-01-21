بالصور.. قفازات بيرني ساندرز بمراسم تنصيب بايدن تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المرشح الرئاسي السابق، السيناتور بيرني ساندرز، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مرتديا قفازات غريبة خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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وكان ساندرز قد علق لـCNN على نتيجة الانتخابات وفوز بايدن، قائلا إن هذه الانتخابات "كانت تتعلق بما إذا كنا سنبقى دولة تؤمن بالدستور أم لا، وتؤمن بسيادة القانون وتؤمن بالديمقراطية.. والحمد لله انتصرت الديمقراطية. لذلك أتمنى فقط أن يكون جو وكامالا الأفضل في قيادة بلدنا".

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وأضاف ساندرز: "أنا لا أحسد جو بايدن فيما يتعلق بالتحديات الهائلة التي يواجهها، بما في ذلك العنصرية المنهجية، وتغير المناخ، والبنية التحتية المتداعية، سمها ما شئت. هذا ما سيتعين عليه التعامل معه"، وأن "مهمتنا الآن هي جمع الناس حول أجندة تناسب الجميع".

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ورأى ساندرز أن "التحدي يتمثل في الوصول إلى الناس والقول (لهم): نحن نسمع ألمكم... حان الوقت الآن لسماع الطبقة العاملة ومعالجة آلامهم".