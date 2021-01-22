نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر مطلعة أن ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر الذي كان يشغل مستشارا لترامب استأجرا شقة في ميامي، وتركا المنزل الذي كانا فيه في العاصمة واشنطن.

وذكرت المصادر أن ايفانكا وجاريد استأجرا شقة في مشروع آرتي في ميامي وهي منطقة تتمتع برفاهية عالية على الواجهة البحرية، لافتين إلى أنهما وقعا عقد أجار لمدة عام.

ويشار على أن أجار الشقق في مشروع آرتي المعروف بشكله المثلث يبلغ نحو 40 ألف دولار في الشهر، في حين تباع الوحدات السكنية فيه بمبالع تتراوح بين 7 إلى 15 مليون دولار.

استئجار الشقة في هذه المنطقة يقرّب الزوجين من أرض اشتروها الشهر الماضي بمبلغ قيمته 32 مليون دولار في منطقة جزيرة الخور الهندي في ميامي، وفقا للمصادر.