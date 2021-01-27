ألمانيا تدرس قيوداً إضافية على السفر.. وخفض الحركة الجوية إلى "الصفر"

برلين، ألمانيا (CNN)-- قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لشبكة CNN، إن بلاده تدرس فرض المزيد من القيود على السفر وتخفيض كبير في الحركة الجوية، بسبب مخاوف من حدوث طفرات جديدة في فيروس كورونا.

وتجري وزارة الداخلية محادثات مع الحكومة الفيدرالية الألمانية للنظر في وقف جميع الرحلات غير الضرورية.

وقال وزير الداخلية الاتحادي، هورست سيهوفر، في بيان: "التهديد الذي تشكله الطفرات الفيروسية العديدة يتطلب منا أيضًا التفكير في اتخاذ تدابير صارمة ومناقشتها في الحكومة الفيدرالية".

وأوضح البيان: "يشمل ذلك ضوابط أكثر صرامة على الحدود، خاصة على الحدود إلى المناطق عالية الخطورة، لكن أيضًا خفض الحركة الجوية إلى ألمانيا إلى الصفر تقريبًا، كما تفعل إسرائيل حاليًا لمنع دخول طفرة الفيروس".

وأضاف: "الناس يتوقعون منا أن نحميهم بأفضل ما يمكن من انفجار في عدد الإصابات".

وقالت الوزارة إنه يمكن النظر في اتخاذ قرار على المستوى الوطني إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مرضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.