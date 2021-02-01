دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجهت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام تحية لمن خرج بمظاهرات ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ملقية الضوء على أن "الريع العربي ملهم للعالم".

مع مظاهرات روسيا ضد الدكتاتور الفاسد بوتن التحية للخارجين عليه في مظاهراتهم السلمية العظيمة، كامل التضامن مع المعتقلين الذين وصلوا اليوم إلى عدد 1000 معتقل، الربيع العربي ملهم لربيع العالم فجر الشعوب دائم بلا نهاية

جاء ذلك في تغريدة لتوكل كرمان قالت فيها: "مع مظاهرات روسيا ضد الدكتاتور الفاسد بوتن التحية للخارجين عليه في مظاهراتهم السلمية العظيمة، كامل التضامن مع المعتقلين الذين وصلوا اليوم إلى عدد 1000 معتقل، الربيع العربي ملهم لربيع العالم، فجر الشعوب دائم بلا نهاية".

وتستمر دعوات حلفاء المعارض الروسي أليكسي نافالني بالخروج بمظاهرات للمطالبة بالإفراج عه. وذلك بعد أن شهدت عدة مناطق في روسيا خروج عشرات الآلاف من الروس إلى الشوارع، مما أدى إلى اعتقال ما يقرب من 4 آلاف شخص، وفقا لمجموعات مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

صرح مساعدو وأسرة نافالني بأن قوات الأمن الروسية داهمت منزله ومكاتب فريقه، الذي أنتج مؤخرا تحقيقا مصورا عن امتلاك الرئيس فلاديمير بوتين لقصر تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار، وهو ما نفته الرئاسة الروسية.