(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعطي الأولوية لمشروع قانون الإغاثة الاقتصادية الخاص بأزمة فيروس كورونا، المقدرة قيمتها بـ1.9 تريليون دولار، موجهًا أقوى انتقاداته للجمهوريين منذ توليه منصبه.

وأضاف بايدن، في تصريحات بالبيت الأبيض: "ما اقترحه الجمهوريون هو إما عدم القيام بأي شيء أو عدم القيام بما يكفي".

وهاجم بايدن الجمهوريين بقوله "وفجأة، اكتشف الكثير منهم القيود المالية والقلق بشأن العجز. لكن لا تخدعوا أنفسكم - هذا النهج سيأتي بتكلفة، والمزيد من الألم لعدد أكبر من الناس، لفترة أطول مما يجب".

وقال بايدن إنه لا يستطيع الموافقة "بوعي جيد" على مشروع قانون بقيمة مالية أقل، مُوضحًا أن الديمقراطيين من المحتمل أن يذهبوا وحدهم في محاولة تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية.

وأوضح: "إذن بالنسبة لي هذا ما تأتي إليه هذه اللحظة - هل سنقوم بتمرير حزمة كبيرة بما يكفي لتطعيم الناس؟ لإعادة الناس إلى العمل؟ لتخفيف المعاناة في هذا البلد هذا العام؟ هذا ما أريد أن أفعله أم أننا سنقول لملايين الأمريكيين... لا تقلقوا. تشبثوا. الأمور سوف تتحسن. سيستغرق الأمر منا وقتًا أطول. مثل حتى عام 2025، هذا هو الجواب الجمهوري الآن".

وتابع: "لا يمكنني فعل ذلك بوعي جيد... لقد عانى الكثير من الناس في البلاد بالفعل لفترة طويلة جدًا من هذا الوباء والأزمة الاقتصادية، وإخبارهم أننا لا نملك المال للتخفيف من معاناتهم... هذا ليس صحيحًا ولا ضروريًا".

الرئيس الأمريكي تحدث أيضًا عن جهوده لإنهاء التعافي بعد الركود الكبير في 2009، قائلاً إنه "لم يكن كافياً" أو "كبير بما يكفي". وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى توقف الأزمة ولكن التعافي كان يمكن أن يكون أسرع وأكبر. اليوم نحن بحاجة إلى إجابة تلبي تحدي هذه الأزمة".

وشدد بايدن على أنه لن يخفض قيمة شيكات التحفيز والأموال التي تذهب إلى الأمريكيين كمدفوعات مباشرة في اقتراحه الخاص بالتعافي من فيروس كورونا، لافتا أنه لن ستظل ألفي دولار، وفقا لخطته للتعافي.

ودافع بايدن عن خطته الاقتصادية، قائلا إنها "إنها لا تعالج الأزمة الفورية التي نمر بها فحسب، بل إنها أفضل اقتصاديًا على المدى الطويل لأمتنا وقدرتنا التنافسية".

وفي وقت سابق الجمعة، توقعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إرسال مشروع قانون الحزمة الإغاثية، إلى مجلس الشيوخ في غضون أسبوعين. وتعهدت بإقراره قبل 15 مارس/ أذار المقبل.