دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--اقترحت إدارة بايدن مراجعة عدد اللاجئين المؤهل قبولهم إلى الولايات المتحدة في عام 2021 ليصل إلى 62500، العدد الذي يعتبر زيادة عالية عن الحد الأقصى البالغ 15000 الذي طبق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ويأتي ذلك وفقاً لتقرير حصلت عليه شبكة CNN.

ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن عدد اللاجئين ما بين عامي 2010 و2019 انخفض عدد اللاجئين القادمين إلى الولايات المتحدة خلال رئاسة ترامب مقارنة مع السنوات السابقة في هذه الفترة. ويأتي ذلك عقب التغييرات التي نفذها الرئيس السابق ترامب في نظام الهجرة.

وجاء اقتراح إدارة بايدن المتعلق بمراجعة عدد اللاجئين بعد أن شدد الرئيس جو بايدن على أهمية استعادة الموقف الأمريكي في العالم هذا الأسبوع، والذي يتضمن السماح لمزيد من اللاجئين بالقدوم إلى البلاد كما طبق في ظل الإدارات السابقة.

"اليوم أوافق على أمر تنفيذي لبدء العمل الجاد لاستعادة برنامج قبول اللاجئين لدينا للمساعدة في تلبية الحاجة العالمية غير المسبوقة. سيستغرق الأمر وقتاً لإعادة بناء ما تضرر بشدة. ولكن هذا بالضبط ما سنقوم به" قال بايدن يوم الخميس في أول خطاب له عن السياسة الخارجية كرئيس. تواصلت CNN مع وزارة الخارجية للتعليق.

يجب أن يوافق الرئيس على "سقف اللاجئين"، أي الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في الولايات المتحدة سنوياً، بعد التشاور مع الكونغرس.

مراجعة بناء قبول اللاجئين كان محور تركيز الفريق الانتقالي قبل تولي بايدن منصبه. حيث قام المسؤولون بتقييم ما يجب القيام به لتحقيق هدف بايدن في نهاية المطاف وهو 125000 قبول بعد سنوات من أعداد الوافدين المنخفض الذي خلف وراءه نظاماً محطماً.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، هناك أكثر من 20 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم. أخذت إدارة بايدن ذلك في الاعتبار في اقتراحها بمراجعة سقف السنة المالية وأومأت برأسها للظروف المتغيرة لوباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بما في ذلك توزيع اللقاحات.

"علاوة على ذلك ، فإن الظروف المستمرة والمتغيرة لوباء فيروس كورونا، مثل التوزيع المتزايد للقاحات كورونا المطورة حديثًا في الولايات المتحدة وزيادة القدرة على استخدام الاختبار وتدابير السلامة الأخرى هنا وفي الخارج ، تعني أنه من المتوقع تمكين اللاجئين في برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة (USRAP) من القدوم إلى الولايات المتحدة في هذه السنة المالية "، كما جاء في التقرير.

سيعدل الاقتراح مخصصات قبول اللاجئين ليصبح حسب المنطقة، ويشمل ذلك 22000 مكاناً لأفريقيا و6000 لشرق آسيا و4000 لأوروبا وآسيا الوسطى و5000 لأمريكا اللاتينية / الكاريبي و13000 للمنطقة القريبة من شرق وجنوب آسيا، وفقاً للتقرير. إضافة إلى احتياطي يبلغ 12500 مكانا.