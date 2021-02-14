أول تعليق لترامب على تبرئته في محاكمته بمجلس الشيوخ

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بيانًا، في أول تعقيب له على تصويت مجلس الشيوخ على تبرئته في ثاني محاكمة لعزله، السبت.

وقال ترامب، في جانب من بيانه: "إنه تعليق مُحزن على عصرنا أن حزبًا سياسيًا واحدًا في أمريكا يُمنح تصريحًا مجانيًا لتشويه سمعة سيادة القانون، والتشهير بإنفاذ القانون، وتشجيع الغوغاء، وإعفاء المشاغبين، وتحويل العدالة إلى أداة للانتقام السياسي، والاضطهاد، تشويه، وإلغاء وقمع جميع الأشخاص ووجهات النظر الذين يختلفون معهم أو الذين يختلفون معهم".

وأضاف: "لقد كنت دائمًا، وسأظل دائمًا، نصيرًا لسيادة القانون التي لا تتزعزع، وأبطال تطبيق القانون، وحق الأمريكيين في النقاش السلمي والشرف قضايا اليوم بلا حقد وبلا كره ".

كما شكر ترامب فريقه القانوني و"جميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الذين وقفوا بفخر للدستور الذي نقدره جميعًا والمبادئ القانونية المقدسة في قلب بلادنا"، حسب بيانه.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا لصالح تبرئة ترامب من التحريض على التمرد في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وانضم سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لإدانة الرئيس. بينما كانت هناك حاجة إلى 67 صوتًا للإدانة.

يأتي ذلك بعد يوم من المفاجأة والارتباك بعد تمرير طلب للبحث عن شهود، ثم أخذ مجلس الشيوخ استراحة لمناقشة كيفية المضي قدمًا.

في النهاية، تم التوافق على إدخال بيان من النائب الجمهورية جيمي هريرا بتلر، الذي وصفت ما حدث في مكالمة هاتفية بين ترامب وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، في سجل المحاكمة بدلاً من استدعائها كشاهدة.

بينما وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، التصويت لصالح تبرئة ترامب، بأنه "غير أمريكي" وإهانة للوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل جمهوريتنا على مر القرون.

وقال شومر، مُتحدثا بعد لحظات من تصويت مجلس الشيوخ على التبرئة: "الرئيس السابق ألهم، ووجه، ودفع الغوغاء لمنع الانتقال السلمي للسلطة، وتقويض إرادة الشعب، وإبقاء ذلك الرئيس في السلطة بشكل غير قانوني".