سيدني، أستراليا (CNN)-- حصلت عريضة عبر الإنترنت تحث حكومة المملكة المتحدة على عدم إدخال "جوازات سفر لقاح" على أكثر من 230 ألف توقيع اعتبارًا من يوم الأحد.

تدعو العريضة الحكومة إلى "الالتزام بعدم طرح أي جواز سفر إلكتروني لحالة التطعيم/الحصانة للجمهور البريطاني".

تنص العريضة على أنه "يمكن استخدام جوازات السفر هذه لتقييد حقوق الأشخاص الذين رفضوا تلقي لقاح كوفيد-19، وهو أمر غير مقبول".

يوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حكومته ستراجع الأسئلة العلمية والأخلاقية المتعلقة باستخدام جوازات سفر اللقاح كأداة للمساعدة في إعادة فتح أقسام من الاقتصاد.

في حديثه إلى "BBC" الأحد، وصف وزير الخزانة ريشي سوناك، شهادات اللقاح، التي يشار إليها أحيانًا باسم "جوازات سفر اللقاح''، بأنها "سؤال معقد ولكن من المحتمل أن يكون وثيق الصلة للغاية لمساعدتنا على إعادة فتح تلك الأجزاء من بلدنا مثل الأحداث الجماعية".

وأكد سوناك أيضًا أن نتائج مراجعة الحكومة ستصدر "في غضون بضعة أشهر".

يجب النظر في أي عريضة برلمانية تتجاوز 100 ألف توقيع للمناقشة في قاعة وستمنستر، الغرفة الثانية لمجلس العموم.

ورفض وزير اللقاحات في الحكومة البريطانية، نديم الزهاوي، فكرة اعتماد جوازات سفر لقاح في 7 فبراير/شباط.

وأرجع الزهاوي أسباب رفضه إلى أنه "أولا، لا نعرف تأثير اللقاحات على انتقال العدوى. ثانيا، سيكون تمييزا، حسبما قال لصوفي ريدج من شبكة سكاي نيوز.

كما ناقش الاتحاد الأوروبي مسألة شهادات اللقاح على مستوى الكتلة خلال اجتماع افتراضي لقادته، الخميس.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للكتلة لإنشاء إطار تقني لطرح شهادات اللقاح، وأن الدول الأعضاء سيكون لها الكلمة الأخيرة في اعتمادها.