بايدن يوقع على خطة التحفيز الاقتصادي للإغاثة من تداعيات كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض، خطة التحفيز الاقتصادي والإغاثة الضخمة من فيروس كورونا لتصبح قانونًا، الخميس.

وقال بايدن: "من الواضح أن نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي، الديمقراطيين، والمستقلين، وأصدقائنا الجمهوريين، أوضحوا للناس هناك، أنهم يدعمون بشدة خطة الإنقاذ الأمريكية. هذا التشريع التاريخي يدور حول إعادة بناء العمود الفقري لهذا البلد".

لم يرد بايدن على الأسئلة، واستمر الحدث دقيقتين فقط. وقال إنه سيكون لديه المزيد ليقوله "الليلة وفي اليومين المقبلين" على خطته المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وكان برفقته نائبة الرئيس كامالا هاريس، ودخل الاثنان إلى الغرفة مرتديين قناع الوجه. وخلعه بايدن منصبه بمجرد جلوسه.

الليلة، سيلقي بايدن أول خطاب له في وقت الذروة، وقال البيت الأبيض إن احتفالًا أكبر سيقام بإقرار القانون سيقام غدًا.