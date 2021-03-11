أول تعليق للأمير وليام بعد مقابلة هاري وميغان.. ماذا قال عن عنصرية العائلة الملكية؟

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الأمير وليام دوق كامبريدج، في أول تعليق علني له على المقابلة التي أجراها شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان - إن العائلة البريطانية المالكة "ليست عائلة عنصرية إلى حد كبير".

وردًا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كان قد تحدث إلى شقيقه منذ المقابلة المتفجرة مع أوبرا وينفري، قال الأمير ويليام: "لم أتحدث معه بعد ولكني سأفعل".

وعما إذا كانت العائلة المالكة "عائلة عنصرية"، قال دوق كامبريدج "نحن لسنا عائلة عنصرية إلى حد كبير".

جاءت تصريحات الأمير وليام على هامش زيارته ودوقة كامبريدج، صباح الخميس، المدرسة 21 في ستراتفورد في العاصمة لندن، لتهنئة المعلمين المشاركين في إعادة فتح المدرسة بعد الإغلاق.

وفي مقابلة لدوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري، قالت ميغان ماركل، إنه كان هناك عدد من "النقاشات والمخاوف حول مدى دكانة لون بشرته (ارتشي) عندما ولد"، مضيفة أن هذا النقاش كان يجري مع هاري ومن ثم وصل لها.

ورفضت ميغان الكشف عمن كان منخرطا في هذه النقاشات، قائلة إن ذلك "سيكون ضارا جدا عليهم"، لافتة إلى أنها لا تهتم بالألقاب إلا أن هذا الأمر مختلف إن كان سيؤثر على أمن ابنها.