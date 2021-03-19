الرئيس البرازيلي: آسف على ضحايا فيروس كورونا لكننا سنموت جميعاً يوماً ما

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الخميس، أن الحكومة رفعت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء سلطات المحافظين ورؤساء البلديات التي مكنتهم من تبني المزيد من الإجراءات التقييدية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال بولسونارو، خلال بثه الأسبوعي المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد رفعنا دعوى قضائية اليوم، وهي إجراء مباشر لعدم الدستورية، مع المحكمة الاتحادية العليا، في محاولة لاحتواء هذه الانتهاكات".

وأضاف بولسونارو أن قرار رفع دعوى قضائية اُتخذ بعد أن اعتمد بعض المحافظين ورؤساء البلديات مؤخرًا حظر تجول وإجراءات أخرى لوقف انتشار فيروس كورونا، مضيفًا "هذه حالة حصار، ولا يمكن إلا لشخص واحد أن يأمر بها".

وتعيش البرازيل أزمتها الصحية الأسوأ منذ بداية الوباء مع زيادة في الحالات والوفيات.

ومن بين 27 ولاية اتحادية في البرازيل، فإن أنظمة الرعاية الصحية في 25 ولاية قريبة جدًا من الانهيار حاليًا، حيث تجاوزت معدلات إشغال وحدة العناية المركزة 80٪.