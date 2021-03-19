أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها نفسها "ستحصل على لقاح أسترازينيكا" عند استدعائها للحصول على اللقاح، مُضيفة أن شعار الحكومة للتصدي لوباء كورونا هو "التطعيم والتطعيم والتطعيم".

تأتي تصريحات المستشارة في الوقت الذي تستأنف فيه ألمانيا طرح لقاح أسترازينيكا الجمعة، بعد يوم من تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أن اللقاح "آمن وفعال" في الوقت نفسه في الوقاية من فيروس كورونا و"لا يرتبط بزيادة في إجمالي خطر حدوث الانصمام الخثاري، أو جلطات الدم".

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي عقب قمة التطعيم في برلين، قالت المستشارة الألمانية إن الحكومة كانت محقة في فرض تعليق مؤقت على طرح اللقاح من أجل ضمان سلامته.